Убивство в центрі Києва: дитину убили пострілом із карабіна два юнаки, фото — Експрес

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Сина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва убили пострілом із будинку два юнаки. Їм 18 і 19 років. Про це сьогодні на брифінгу в Нацполіції розповіли керівники цього відомства.

Голова Нацполіції Ігор Клименко і начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповіли, що трирічна дитину убили пострілом із карабіна. Зброю калібром 7,62 мм уже знайшли, вилучили та відправили на експертизу. Убивці через дві хвилини залишили місце злочину.

Ці двоє осіб — уродженці західного і центрального регіонів країни — недовгий час були в Києві. Найближчим часом за їхньої участі відбудеться слідчий експеримент.

Як повідомили правоохоронці, злочин розкрили за допомогою відеокамер, які встановлені у Києві. Операція «Сирена», яку оголосили силовики в Києві відразу після убивства, допомогла затримати автомобіль «Хюндей», який спочатку запідозрили в участі у злочині. Свідчення його пасажирів також допомогли у розкритті убивства. Зокрема, відхилення версії щодо пострілів із авто допомогло вирахувати траєкторію пострілу.

Поліція вилучила у затриманих фальшиві документи, що використовувалися зловмисниками, і ще низку доказів, що дозволяють готувати матеріали для підозри. Зокрема, у будинку, з якого здійснили постріл, знайшли коробку. Вона використовувалася, щоби не втратити гільзу.

Ми розуміємо, що причиною вбивства стала фінансово-економічна діяльність батька. Але провадження відкрито за фактом вбивства дитини. Можливо, згодом слідчі змінять кваліфікацію, — розповів Крищенко.

Слідчі дії поліція наразі проводить без співпраці із підозрюваними. Слідством розглядаються версії про побутові проблеми, фінансово-господарську діяльність та професійну діяльність бізнесмена.

Соболєв до цього не мав особистої охорони, наразі поліція надала її бізнесмену.