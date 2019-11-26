СБУ. Фото: dt.ua

https://racurs.ua/ua/n129979-zastupnyk-mera-slov-yanska-pidozruietsya-u-spryyanni-prorosiyskym-boyovykam-sbu-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України підозрює одного із заступників мера Слов’янська на Донеччині у сприянні проросійським бойовикам.

У квітні 2014 року він був головою сесії міськради, на якій проголосовали за проведення фейкового референдуму та призначення головою виконкому лідера злочинного формування, повідомляє прес-служба СБУ.

Чиновнику оголошено підозру в тому, що він намагався легалізувати діяльність проросійських бойовиків шляхом створення так званої «народної дружини».

Заступник мера Слов’янська підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність України), а також ч. 1 ст. 258−3 КК України (створення терористичної групи чи організації). Наразі розглядається питання щодо обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», колишній мер Слов’янська Неля Штепа виграла в Європейському суді з прав людини справу проти України. Суд зобов’язав українське керівництво виплатити Штепі компенсацію в 3,6 тис. дол.