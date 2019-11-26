НАБУ обшукує поліцію Львівщини. Фото: ТСН

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Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють обшуки у приміщеннях Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Слідчі дії, які проходять 26 листопада, санкціоновані. Обшуки здійснюються у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області при будівництві житла для правоохоронців. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Детективи бюро попередньо кваліфікували подію за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Правоохоронці здійснюють розслідування цих фактів з липня цього року.

Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства, — зазначили в Антикорупційному бюро.

Нагадаємо, сьогодні проводилися обшуки у заступника начальника Київської міської митниці Сергія Тупальського. Посадовець не став розкривати подробиці справи, в межах якої здійснюються обшуки. Але повідомив, що вони стосуються справи дворічної давності.