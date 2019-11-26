НАБУ устроило обыски в областном управлении полиции Львовщиныhttps://racurs.ua/n129987-nabu-ustroilo-obyski-v-oblastnom-upravlenii-policii-lvovschiny.htmlРакурс
Национальное антикоррупционное бюро за процессуального руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Следственные действия, которые проходят 26 ноября, санкционированы. Обыски проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления Министерства внутренних дел Украины во Львовской области при строительстве жилья для правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Детективы бюро предварительно квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят расследование этих фактов с июля этого года.
Пока это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия, — отметили в Антикоррупционном бюро.
Напомним, сегодня проводились обыски у заместителя начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского. Чиновник не стал раскрывать подробности дела, в рамках которой осуществляются обыски. Но сообщил, что они касаются дела двухлетней давности.