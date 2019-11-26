Масове отруєння у Львові. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n129977-masove-otruiennya-u-lvovi-nacpoliciya-vidkryla-provadjennya.html

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Масове отруєння у Львові було зафіксовано вчора, 25 листопада. Постраждалі заявили, що вони відзначали весілля в одному з ресторанів міста, після чого їм стало зле.

В одну зі львівських лікарень було доставлено 11 осіб із симптомами харчового отруєння. Дев’ятьох із них віком від 20 до 40 років госпіталізовано з діагнозом гостра кишкова інфекція. Про це повідомляє прес-центр Національної поліції Львівської області.

За фактом отруєння було відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 325 КК України, тобто порушення санітарних вимог і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням, що передбачає штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до шести місяців чи обмеження волі до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини масового отруєння, у закладі харчування триває перевірка.

Нагадаємо, в жовтні в одному зі львівських гуртожитків було зафіксовано масове отруєння газом із балончика. До лікарні потрапили 12 студентів і один дорослий.