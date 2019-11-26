Індонезійці лікують ґаджетозалежність курчатами і червоним перцем. Фото: Акцент

https://racurs.ua/ua/n129967-indoneziyci-likuut-adjetozalejnist-kurchatamy-ta-chervonym-percem-foto.html

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Залежність від ґаджетів у підростаючого покоління в індонезійському місті Бандунґ вирішили долати у незвичайний спосіб: дітям доручають вирощувати курчат і чилійський перець.

Влада міста розподілила понад 2 тис. курчат і 1,5 тис. порцій насіння чилійського перцю між початковими і середніми школами Бандунґа. Їх учням доручено вирости птахів і повноцінні рослини, передає CNN слова мера міста Одеда Деніела.

Таким чином влада заохочує дітей менше користуватися ґаджетами. Але освітянам потрібен час, щоби перевірити дієвість цього методу.

Деякі батьки вже підтримали владу Бандунґа в прагненні подолати залежності від ґаджетів. Вони навіть придумали спеціальну назву «курчатизація».

Перед стартом проекту деякі діти пройшли опитування щодо їхнього плану дій із курчатами. Один п’ятикласник розповів, що хоче зайнятися розведенням домашніх птахів.

Dblfyyz зазначає, що індонезійці в середньому проводять в інтернеті понад вісім годин на добу. Це майже на дві години більше, ніж середні показники у світі.

Раніше повідомлялося, що активне використання смартфонів впливає на людський скелет. Особливо це стосується молоді, чиє тіло ще розвивається. Зокрема, в останні роки все частіше в людей з’являється дивний наріст трохи вище шиї.