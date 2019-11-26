Индонезийцы лечат гаджетозависимость цыплятами и красным перцем. Фото: Акцент

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Зависимость от гаджетов у подрастающего поколения в индонезийском городе Бандунг решили преодолевать необычным способом: детям поручают выращивать цыплят и чилийский перец.

Власти города распределили более 2 тыс. цыплят и 1,5 тыс. семян чилийского перца между начальными и средними школами Бандунга. Их ученикам поручено вырастить птиц и полноценные растения, передает CNN слова мэра города Одеда Дэниэла.

Таким образом власти будут поощряют детей меньше пользоваться гаджетами. Но педагогам нужно время, чтобы проверить действенность этого метода.

Некоторые родители уже поддержали власти Бандунга в решении преодолеть зависимости от гаджетов. Они даже придумали специальное название этому процессу «цыплятозация».

Перед стартом проекта некоторые дети прошли опрос по поводу плана действий с их цыплятам. Один пятиклассник рассказал, что хочет заняться разведением домашней птицы.

Издание отмечает, что индонезийцы в среднем проводят в интернете более восьми часов в сутки. Это почти на два часа больше, чем средние показатели в мире.

Ранее сообщалось, что активное использование смартфонов влияет на человеческий скелет. Особенно это касается молодежи, чье тело еще развивается. В частности, в последние годы все чаще у людей появляется странный нарост чуть выше шеи.