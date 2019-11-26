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Санкции США могут помочь остановить «Северный поток-2», фото: правительство РФ

Санкции США могут помочь остановить «Северный поток-2» — Зеркаль

26 ноя 2019, 17:28
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Американские санкции могут помочь заблокировать запуск «Северного потока-2».

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Об этом сообщает «Укринформ».

Действия властей США способны повлиять на ввод в эксплуатацию газопровода. По ее словам, вопрос достаточно остро обсуждают на фоне возможности подписания нового контракта на поставку газа в Европу.

Зеркаль считает, что возможное введение санкций США против «Северного потока-2» может стать сильным аргументом и для Украины. Переговоры с российской стороной способны повлиять на заключение нового соглашения.

В российском правительстве сообщили, что ожидают запуск «Северного потока-2» в середине 2020 года. В случае введения американских санкций это может сорвать планы властей Российской Федерации.

Напомним, в ноябре премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что «Северный поток-2» предоставит российской корпорации «Газпром» возможность злоупотреблять своим положением. Украина планирует обжаловать решение Германии относительно «Северного потока-2».


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