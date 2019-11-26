Санкції США можуть допомогти зупинити «Північний потік-2», фото: уряд РФ

https://racurs.ua/ua/n129984-sankciyi-ssha-mojut-dopomogty-zupynyty-pivnichnyy-potik-2-zerkal.html

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Американські санкції можуть допомогти заблокувати запуск «Північного потоку-2».

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Про це повідомляє «Укрінформ».

Дії влади США здатні вплинути на введення в експлуатацію газопроводу. За її словами, питання достатньо гостро обговорюють на тлі можливості підписання нового контракту на поставку газу в Європу.

Зеркаль вважає, що ймовірне запровадження санкцій США проти «Північного потоку-2» може стати сильним аргументом і для України. Переговори з російською стороною здатні вплинути на укладення нової угоди.

У російському уряді повідомили, що очікують на запуск «Північного потоку-2» у середині 2020 року. У випадку введення американських санкцій це може зірвати плани влади Російської Федерації.

Нагадаємо, у листопаді прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що «Північний потік-2» надасть російській корпорації «Газпром» можливість зловживати своїм становищем. Україна планує оскаржити рішення Німеччини щодо «Північного потоку-2».