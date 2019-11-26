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СБУ. Фото: dt.ua

Заммэра Славянска подозревается в содействии пророссийским боевикам — СБУ (ФОТО)

26 ноя 2019, 17:53
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Служба безопасности Украины подозревает одного из заместителей мэра Славянска Донецкой области в содействии пророссийским боевикам.

В апреле 2014 года он был председателем сессии горсовета, на которой проголосовали за проведение фейкового референдума и назначение председателем исполкома лидера преступной группировки, сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновнику объявлено подозрение в том, что он пытался легализовать деятельность пророссийских боевиков путем создания так называемой «народной дружины».

СБУ сообщила о подозрении одному из заместителей мэра Славянска. Фото: СБУ

Заммэра Славянска подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность Украины), а также ч. 1 ст. 258−3 УК Украины (создание террористической группировки или организации). Рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», бывший мэр Славянска Неля Штепа выиграла в Европейском суде по правам человека дело против Украины. Суд обязал украинское руководство выплатить Штепе компенсацию в 3,6 тыс. долл.

Источник: Ракурс


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