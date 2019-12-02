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Ракурс
В Україні викрили контрабанду японських артефактів на 300 тис. доларів, фото: Офіс президента

В Україні викрили контрабанду японських артефактів на 300 тис. доларів (ФОТО)

2 гру 2019, 18:44
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Контрабанда японських артефактів зафіксована на посту «Східний» Київської міської митниці ДФС.

Орієнтовна вартість незаконно ввезених історичних та культурних цінностей зі Східної Азії — 300 тис. дол. Про це повідомили в прес-центрі Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Речі від митного контролю намагались приховати. Замовником вантажу виявився іноземець. Він тривалий час проживає в Україні. Порушник вказав в декларації нібито ввезення побутових товарів та спортивного інвентарю. Під час огляду правоохоронці виявили історичні артефакти.

Експерти підтвердили, що в контейнерах знаходяться антикварні предмети. Серед них — старовинна холодна зброя, предмети побуту, меблі. Деякі з експонатів датуються XVIII-XIX століттям і високо цінуються серед колекціонерів.

В Україні викрили контрабанду японських артефактів на 300 тис. доларів, фото: СБУ

В Україні викрили контрабанду японських артефактів на 300 тис. доларів, фото: СБУ

В Україні викрили контрабанду японських артефактів на 300 тис. доларів, фото: СБУ

Заплановано додаткові експертизи. Співробітники правоохоронних органів проводять розслідування.

Нагадаємо, у листопаді поліція Німеччини оголосила нагороду в 500 тис. євро за інформацію про грабіжників скарбниці «Зелене склепіння» в Дрездені. Вони сподіваються, що громадяни змогли побачити злочинців, які вкрали цінні історичні прикраси з музею.

Джерело: Ракурс


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