У 2024 році заплановано запуск перших космічних готелів для туристів, фото: flickr

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Ракурс

Готелі для туристів в космосі запустять американські компанії.

Відправити перших пасажирів заплановано у 2024 році. Про це повідомляє Reuters.

Корпорація Boeing, SpaceX і Blue Origin, а також деякі інші компанії мають намір здійснити такі польоти. Каліфорнійська Gateway Foundation побудує космічну станцію, яка здатна розмістити на борту понад 400 осіб. Архітектор Тім Алатерре вважає, що слід створити станцію, яка стане «доступною для звичайної людини».

Бажаючі зможуть накопичити гроші і відправитися у відпустку в космос, — заявив він.

Френк Бангер, засновник американської аерокосмічної компанії Orion, зазначив, що його організація також планує для туристів подорожі. За його словами, такі запуски організують у 2024 році. Компанія запустить перших туристів на своїй станції Aurora — космічному кораблі в формі капсули розміром з приватний літак. За таку подорож кожен пасажир заплатить не менше 9,5 млн дол.

Фірмам буде потрібен дозвіл держави, в якій вони зареєстровані. Життя поза Землею регулюється Договором про космос 1967 року. Документом заборонено країнам претендувати на космічні і небесні тіла для себе, але дозволено використовувати для бізнесу і мирних цілей.

Нагадаємо, у листопаді на Міжнародній космічній станції (МКС) зламались туалети. Космонавти вирішили одягнули підгузки.