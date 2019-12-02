В 2024 году запланирован запуск первых космических отелей для туристов, фото: flickr

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Ракурс

Отели для туристов в космосе запустят американские компании.

Отправить первых пассажиров планируют в 2024 году. Об этом сообщает Reuters.

Корпорация Boeing, SpaceX и Blue Origin, а также некоторые другие компании намерены осуществить такие полеты. Калифорнийская Gateway Foundation построит космическую станцию, которая способна разместить на борту более 400 человек. Архитектор Тим Алатерре считает, что необходимо создать станцию, которая будет «доступна для обычного человека».

Желающие смогут накопить деньги и отправиться в отпуск в космос, — заявил он.

Фрэнк Бангер, основатель американской аэрокосмической компании Orion, отметил, что его организация также планирует для туристов путешествия. По его словам, такие запуски организуют в 2024 году. Компания запустит первых туристов на своей станции Aurora — космическом корабле в форме капсулы размером с частный самолет. За такое путешествие каждый пассажир заплатит не менее 9,5 млн долл.

Фирмам потребуется разрешение государства, в котором они зарегистрированы. Жизнь вне Земли регулируется Договором о космосе 1967 года. Документом запрещено странам претендовать на космические и небесные тела для себя, но разрешено использовать для бизнеса и мирных целей.

Напомним, в ноябре на Международной космической станции (МКС) сломались туалеты. Космонавты решили одеть подгузники.