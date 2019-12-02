В Киеве в ресторане «Баку» произошла стрельба, фото: Max Pixel

https://racurs.ua/n130268-v-kieve-v-restorane-baku-proizoshla-strelba.html

Ракурс

Конфликт со стрельбой зафиксирован в ресторане «Баку» в Киеве.

По меньшей мере один человек пострадал. Об этом сообщили в столичной полиции.

Неустановленные лица избили посетителя заведения. Было также сделано несколько выстрелов в потолок.

Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин рассказал, что конфликт произошел между несколькими мужчинами и 29-летним посетителем. Один из участников инцидента совершил несколько выстрелов.

Нападавшие скрылись на иномарке, — сообщил правоохранитель.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства преступления. Проводится соответствующая проверка и организовано поисково-следственные мероприятия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Киеве во время драки в пиццерии пострадали восемь человек. Группа лиц повредила имущество и входные двери заведения автомобилем BMW.