Карпаты засыпало снегом, фото: photozou

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Ракурс

Погода в Украине резко изменилась.

Западную часть страны засыпало снегом. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

По словам спасателей, 2 декабря сильные снегопады ограничили видимость на дорогах до 70 м. На некоторых трассах движение автомобилей затруднено.

Высота снежного покрова составляет не более 20−30 см. Местами его высота составляет до 50 см.

Начальник Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области Василий Буджак в Facebook рассказал, что дорожники переходят на круглосуточный режим работы. По его словам, в Карпатах снежит третий день. 2 декабря снегопады усилились во всех районах области. Чиновник попросил автомобилистов не превышать скорость движения транспорта, а также отдавать предпочтение специальной снегоочистительной технике, которая работает до полной ликвидации скользкости на дорогах.

Ранее синоптики заявили, что мощные снегопады ожидают и 3 декабря. Осадки в виде мокрого снега будет зафиксировано по всей территории Украины.