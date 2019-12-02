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Карпаты засыпало снегом, фото: photozou
Карпаты засыпало снегом (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n130267-karpaty-zasypalo-snegom-foto-video.htmlРакурс
Погода в Украине резко изменилась.
Западную часть страны засыпало снегом. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
По словам спасателей, 2 декабря сильные снегопады ограничили видимость на дорогах до 70 м. На некоторых трассах движение автомобилей затруднено.
Высота снежного покрова составляет не более 20−30 см. Местами его высота составляет до 50 см.
Начальник Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области Василий Буджак в Facebook рассказал, что дорожники переходят на круглосуточный режим работы. По его словам, в Карпатах снежит третий день. 2 декабря снегопады усилились во всех районах области. Чиновник попросил автомобилистов не превышать скорость движения транспорта, а также отдавать предпочтение специальной снегоочистительной технике, которая работает до полной ликвидации скользкости на дорогах.
Ранее синоптики заявили, что мощные снегопады ожидают и 3 декабря. Осадки в виде мокрого снега будет зафиксировано по всей территории Украины.
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