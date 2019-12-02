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Полиция вышла на заказчика нападения на депутата Киевсовета Соболева - СМИ, фото: КП

Полиция вышла на заказчика нападения на депутата Киевсовета Соболева — СМИ

2 дек 2019, 19:52
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Нападение на Вячеслава Соболева и убийство его сына расследует полиция.

На заказчика убийства депутата Киевского областного совета уже вышли правоохранители. Об этом сообщил «Украинской правде» информированный источник в правоохранительных органах.

В полиции знают имя заказчика. По словам собеседника издания, «вскоре его возьмут».

Ранее руководители Нацполиции заявили, что 3-летнего сына Соболева убили два юноши. Оружие калибром 7,62 мм уже нашли, изъяли и отправили на экспертизу. Подозреваемые, как сообщили правоохранители, являются уроженцами западного и центрального регионов страны. Следствием рассматриваются версии о бытовых проблемах, финансово-хозяйственную деятельность и профессиональную деятельность бизнесмена.

Напомним, 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок, сын депутата Вячеслава Соболева. Полиция ввела специальную операцию для поиска, задержала предполагаемых убийц.


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