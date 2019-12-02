Полиция вышла на заказчика нападения на депутата Киевсовета Соболева - СМИ, фото: КП

https://racurs.ua/n130266-policiya-vyshla-na-zakazchika-napadeniya-na-deputata-kievsoveta-soboleva-smi.html

Ракурс

Нападение на Вячеслава Соболева и убийство его сына расследует полиция.

На заказчика убийства депутата Киевского областного совета уже вышли правоохранители. Об этом сообщил «Украинской правде» информированный источник в правоохранительных органах.

В полиции знают имя заказчика. По словам собеседника издания, «вскоре его возьмут».

Ранее руководители Нацполиции заявили, что 3-летнего сына Соболева убили два юноши. Оружие калибром 7,62 мм уже нашли, изъяли и отправили на экспертизу. Подозреваемые, как сообщили правоохранители, являются уроженцами западного и центрального регионов страны. Следствием рассматриваются версии о бытовых проблемах, финансово-хозяйственную деятельность и профессиональную деятельность бизнесмена.

Напомним, 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок, сын депутата Вячеслава Соболева. Полиция ввела специальную операцию для поиска, задержала предполагаемых убийц.