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Поліція вийшла на замовника нападу на депутата Київради Соболєва – ЗМІ, фото: КП

Поліція вийшла на замовника нападу на депутата Київради Соболєва — ЗМІ

2 гру 2019, 19:52
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Напад на В’ячеслава Соболєва та вбивство його сина розслідує поліція.

На замовника нападу на депутата Київської обласної ради вже вийшли правоохоронці. Про це повідомив «Українській правді» поінформований співрозмовник в правоохоронних органах.

В поліції знають ім’я замовника. За словами співрозмовника видання, «незабаром його візьмуть».

Раніше керівники Нацполіції заявили, що 3-річного сина Соболєва убили пострілом із будинку два юнаки. Зброю калібром 7,62 мм уже знайшли, вилучили та відправили на експертизу. Підозрювані, як повідомили правоохоронці, є уродженцями західного і центрального регіонів країни. Слідством розглядаються версії про побутові проблеми, фінансово-господарську діяльність та професійну діяльність бізнесмена.

Нагадаємо, 1 грудня у центрі Києва внаслідок обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина, син депутата В’ячеслава Соболєва. Поліція ввела спеціальну операцію для розшуку, затримала ймовірних вбивць.


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