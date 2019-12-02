Карпати засипало снігом, фото: photozou

https://racurs.ua/ua/n130267-karpaty-zasypalo-snigom-foto-video.html

Ракурс

Погода в Україні різко змінилась.

Західну частину держави засипало снігом. Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

За словами рятувальників, 2 грудня сильні снігопади обмежили видимість на дорогах до 70 м. На деяких трасах рух автомобілів ускладнено.

Висота снігового покриву становить не більше 20−30 см. Подекуди його висота становить до 50 см.

Начальник Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак у Facebook розповів, що дорожники переходять на цілодобовий режим роботи. За його словами, в Карпатах сніжить третій день. 2 грудня снігопади посилились у всіх районах області. Чиновник попросив автомобілістів не перевищувати швидкість руху транспорту, а також надавати перевагу спеціальній снігоочисній техніці, яка працює до повної ліквідації слизькості на дорогах.

Раніше синоптики заявили, що потужні снігопади очікують і 3 грудня. Опади у вигляді мокрого снігу буде зафіксовано по всій території України.