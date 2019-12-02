Погода в Україні на 3 грудня: Гідрометцентр попереджає про снігопади

Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n130257-pogoda-v-ukrayini-na-3-grudnya-gidrometcentr-poperedjaie-pro-snigopady.html

Ракурс

Погода в Україні 3 грудня буде сніжною. Прихід зими ознаменується снігопадами по всій території України. У західних, центральних, північних і східних областях вночі пройдуть снігопади. Вдень очікується мокрий сніг. На півдні країни вночі синоптики обіцяють мокрий сніг, який вдень перейде у дощ.

У західних областях денна температура коливатиметься від -1°С до +1°С. Вночі стовпчик термометра опуститься до -1°С до -3°С. Переважатиме північно-західний вітер від 7 до 12 м/с, повідомляє Гідрометцентр.

У центральних областях вдень температура повітря становитиме від -1°С до +1°С, вночі прогнозується зниження температури до 1−3° нижче нуля. Вітер буде переважно північно-західний 7−12 м/с.

На сході країни денна температура повітря буде від -2°С до +2°С. Вночі очікуються заморозки від -1°С до -4°С. Вітер північно-західний 7−12 м/с.

На півдні вдень від 3 °C до 6 °C вище нуля, вночі очікується зниження температури від -1°С до +1°С. Вітер північно-західний 7−12 м/с.

Погода у Києві 3 грудня буде сніжною. Вночі пройде сніг, температура повітря становитиме від 1−3° морозу. Вдень очікуються опади у вигляді мокрого снігу, температура повітря від -1°С до +1°С. Вітер переважно північно-західний 7−12 м/с.

Геомагнітна активність 3 грудня утримається у межах норми. Протягом доби можливі незначні коливання магнітного поля, які посиляться ближче до ночі.