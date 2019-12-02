Погода в Украине на 3 декабря: Гидрометцентр предупреждает о снегопадах

Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n130257-pogoda-v-ukraine-na-3-dekabrya-gidrometcentr-preduprejdaet-o-snegopadah.html

Ракурс

Погода в Украине 3 декабря будет снежной. Приход зимы ознаменуется снегопадами по всей территории Украины. В западных, центральных, северных и восточных областях ночью пройдут снегопады. Днем ожидается мокрый снег. На юге страны ночью синоптики обещают мокрый снег, который днем перейдет в дождь.

В западных областях дневная температура будет колебаться от -1°С до +1°С. Ночью столбик термометра опустится до -1°С до -3°С. Будет преобладать северо-западный ветер от 7 до 12 м/с, сообщает Гидрометцентр.

В центральных областях днем температура воздуха составит от -1°С до +1°С, ночью прогнозируется снижение температуры до 1−3° ниже нуля. Ветер будет преимущественно северо-западный 7−12 м/с.

На востоке страны дневная температура воздуха составит от -2°С до +2°С. Ночью ожидаются заморозки от -1°С до -4°С. Ветер северо-западный 7−12 м/с.

На юге днем от 3 °C до 6 °C выше нуля, ночью ожидается снижение температуры от -1°С до +1°С. Ветер северо-западный 7−12 м/с.

Погода в Киеве 3 декабря будет снежной. Ночью пройдет снег, температура воздуха составит от 1−3°С мороза. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура воздуха от -1°С до +1°С. Ветер преимущественно северо-западный 7−12 м/с.

Геомагнитная активность 3 декабря сохранится в пределах нормы. На протяжении суток возможны небольшие возмущения магнитного поля, которые усилятся ближе к ночи.