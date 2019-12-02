Робот Toyota поможет людям с параличом ног. Фото: global.toyota

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Робот Toyota предназначен для прохождения реабилитации людьми с параличом ног.

Новинка от Toyota под названием Welwalk WW-2000 представляет собой устройство, которое будет использоваться пациентами, которые не могут ходить. Робот обеспечивает активное движение суставов нижних конечностей: сгибание, разгибание и вращение, сообщается на сайте компании.

Устройство может работать в режиме реального времени. Настройки Welwalk WW-2000 позволяют использовать мотивационные игры, отслеживать нетипичную походку и следить за прогрессом.

Разработка от Toyota снижает нагрузку с реабилитологов, поскольку робот обеспечивает определенный уровень физической нагрузки для пациента без физических усилий со стороны специалистов.

Разработкой роботов для реабилитации компания Toyota Motor занимается с 2007 года. Предыдущая модель Welwalk WW-1000 была отмечена наградой и сейчас используется в 80 медицинских учреждениях Японии.

Ранее сообщалось, что у полицейских из американского штата Массачусетс на службе появился робот-собака. Роботизированный пес Spot от компании Boston Dynamics помогает выполнять рискованные для жизни правоохранителей задачи.