Робот-собака появился на службе у полиции США. Фото: fea.ru

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Ракурс

Робот-собака от компании Boston Dynamics появился на службе у полицейских из американского штата Массачусетс. Роботизированный пес Spot помогает ловить нарушителей и выполнять рискованные для жизни правоохранителей действия.

Поскольку работа полиции связана с большим риском, то компании, занимающиеся созданием роботов, стараются помогать им. За последние два месяца разработка от Boston Dynamics уже дважды успела спасти сотрудников департамента взрывотехнической службы. Об этом сообщает CNN.

Робота-собаку использовали после поступления информации о бомбах, вредных веществах и опасных подозреваемых.

Издание отмечает, что четвероногий робот Spot на коммерческий рынок был выпущен в сентябре. А его презентация от Boston Dynamics состоялась за несколько месяцев до того.

Неделю назад «Ракурс» сообщал о достижении инженеров из Калифорнийского университета в Беркли. Их двуногий робот Cassie научился балансировать и бросать мяч.