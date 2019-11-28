Робот-собака з'явився на службі в поліції США. Фото: fea.ru

https://racurs.ua/ua/n130072-robot-sobaka-z-yavyvsya-na-slujbi-u-policeyskyh-z-ssha-video.html

Ракурс

Робот-собака від компанії Boston Dynamics з’явився на службі у поліцейських із американського штату Массачусетс. Роботизований пес Spot допомагає ловити порушників і виконувати ризиковані для життя правоохоронців дії.

Оскільки робота поліції пов’язана з великим ризиком, то компанії, що займаються створенням роботів, намагаються допомагати їм. За останні два місяці розробка від Boston Dynamics вже двічі встигла врятувати співробітників департаменту вибухотехнічної служби. Про це інформує CNN.

Робота-собаку використовували після надходження інформації про бомби, шкідливі речовини і небезпечних підозрюваних.

Видання зазначає, що чотирилапого робота Spot на комерційний ринок було випущено у вересні. А його презентацію Boston Dynamics провела за кілька місяців до того.

Тиждень тому «Ракурс» повідомляв про досягнення інженерів із Каліфорнійського університету в Берклі. Їхній двоногий робот Cassie навчився балансувати і кидати м’яч.