Робот Toyota допоможе людям із паралічем ніг. Фото: global.toyota

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Робот Toyota призначений для проходження реабілітації людьми із паралічем ніг.

Новинка від Toyota під назвою Welwalk WW-2000 представляє собою пристрій, який буде використовуватися пацієнтами, що не можуть ходити. Робот забезпечує активний руху суглобів нижніх кінцівок: згинання, розгинання й обертання, повідомляється на сайті корпорації.

Пристрій може працювати в режимі реального часу. Налаштування Welwalk WW-2000 дозволяють використовувати мотиваційні ігри, відстежувати нетипову ходу і слідкувати за прогресом.

Розробка від Toyota знижує навантаження з реабілітологів, оскільки робот забезпечує певний рівень фізичного навантаження для пацієнта без фізичних зусиль з боку фахівців.

Розробкою роботів для реабілітації компанія Toyota Motor займається з 2007 року. Попередня модель Welwalk WW-1000 була відзначена нагородою і зараз використовується у 80 медичних установах Японії.

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