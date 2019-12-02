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В Киеве при драке в пиццерии пострадали восемь человек. Фото: Цензор.НЕТ
В Киеве при драке в пиццерии пострадали восемь человек (ФОТО)https://racurs.ua/n130252-v-kieve-pri-drake-v-piccerii-postradali-vosem-chelovek-foto.htmlРакурс
Драка в Киеве закончилась полуразрушением помещения пиццерии и травмированием восьми человек. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Драка произошла в кафе по улице Срибнокильской в Дарницком районе. Группа лиц повредила имущество и входные двери заведения автомобилем BMW, сообщает сайт Национальной полиции столицы.
Установлено, что автомобиль BMW принадлежит 39-летнему жителю Киева. Полиция занимается установкой личности остальных лиц, которые вступили в конфликт с сотрудниками заведения и после инцидента скрылись в неизвестном направлении.
Полиция решает вопрос о внесении сведений по факту правонарушения в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
В сентябре «Ракурс» сообщал о драке народных депутатов восьмого и девятого созывов. Инцидент произошел в одном из ресторанов в Печерском районе Киева.
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