Установлено, что автомобиль BMW принадлежит 39-летнему жителю Киева. Полиция занимается установкой личности остальных лиц, которые вступили в конфликт с сотрудниками заведения и после инцидента скрылись в неизвестном направлении.

Полиция решает вопрос о внесении сведений по факту правонарушения в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

В сентябре «Ракурс» сообщал о драке народных депутатов восьмого и девятого созывов. Инцидент произошел в одном из ресторанов в Печерском районе Киева.