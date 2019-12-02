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Ракурс
В Киеве при драке в пиццерии пострадали восемь человек. Фото: Цензор.НЕТ

В Киеве при драке в пиццерии пострадали восемь человек (ФОТО)

2 дек 2019, 16:22
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Драка в Киеве закончилась полуразрушением помещения пиццерии и травмированием восьми человек. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Драка произошла в кафе по улице Срибнокильской в ​​Дарницком районе. Группа лиц повредила имущество и входные двери заведения автомобилем BMW, сообщает сайт Национальной полиции столицы.

Установлено, что автомобиль BMW принадлежит 39-летнему жителю Киева. Полиция занимается установкой личности остальных лиц, которые вступили в конфликт с сотрудниками заведения и после инцидента скрылись в неизвестном направлении.

Полиция решает вопрос о внесении сведений по факту правонарушения в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

В Киеве при драке в пиццерии пострадали восемь человек. Фото: Нацполиция

В Киеве при драке в пиццерии пострадали восемь человек. Фото: Нацполиция

В сентябре «Ракурс» сообщал о драке народных депутатов восьмого и девятого созывов. Инцидент произошел в одном из ресторанов в Печерском районе Киева.

Источник: Ракурс


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