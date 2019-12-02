У Києві під час бійки в піцерії постраждали восьмеро осіб. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n130252-u-kyievi-pid-chas-biyky-v-piceriyi-postrajdaly-vosmero-ludey-foto.html

Ракурс

Бійка в Києві завершилася напівзруйнованим приміщенням піцерії та травмуванням восьми осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Бійка сталася в кафе по вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі. Група осіб пошкодила майно і вхідні двері закладу автомобілем BMW, повідомляє сайт Національної поліції столиці.

Встановлено, що автомобіль BMW належить 39-річному жителю Києва. Поліція займається ідентифікацією та розшуком інших осіб, які вступили у конфлікт зі співробітниками закладу й після інциденту втекли у невідомому напрямку.

Поліція вирішує питання про внесення інформації за фактом правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство).

У вересні «Ракурс» повідомляв про бійку народних депутатів восьмого і дев’ятого скликань. Інцидент стався в одному з ресторанів у Печерському районі Києва.