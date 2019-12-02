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Ракурс
У Києві в ресторані «Баку» сталася стрілянина, фото: Max Pixel

У Києві в ресторані «Баку» сталася стрілянина

2 гру 2019, 21:10
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Конфлікт зі стріляниною зафіксовано у ресторані «Баку» в Києві.

Щонайменше одна людина постраждала. Про це повідомили у столичній поліції.

Невстановлені особи побили відвідувача закладу. Було також здійснено декілька пострілів у стелю.

Начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин розповів, що конфлікт стався між декількома чоловіками та 29-річним відвідувачем. Один з учасників інциденту здійснив декілька пострілів.

Нападники втекли на іномарці, — повідомив правоохоронець.

Співробітники поліції встановлюють обставини злочину. Проводиться відповідна перевірка та організовано пошуково-слідчі заходи. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше у Києві під час бійки в піцерії постраждали восьмеро осіб. Група осіб пошкодила майно і вхідні двері закладу автомобілем BMW.

Джерело: Ракурс


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