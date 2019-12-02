«Футбольные звезды Украины»: названы лучший футболист и тренер года, фото: Facebook

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Ракурс

Лучший футболист и тренер года в Украине названы 2 декабря.

Церемония вручения награды «Футбольные звезды Украины-2019» состоялась в Киеве. В официальном Instagram организаторы назвали имена победителей.

Полузащитник клуба «Шахтер» Тайсон признан лучшим футболистом. На награду также номинировались хавбек «горняков» Марлос и полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков.

Андрей Шевченко, наставник сборной Украины стал лучшим тренером года. Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков претендовал на титул. Ему вручили награду «Лучший тренер молодежных команд», поскольку U-20 стала чемпионом мира. Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник также был среди конкурентов Шевченко.

Победитель номинации «Лучший голкипер среди мужчин» — Андрей Пятов. Он играет за донецкий «Шахтер», а также является первым вратарем в национальной команде страны.

Триумфаторов премии определили по результатам голосования. Тренера клубов УПЛ и ПФЛ, профессиональные футболисты и футболистки взяли в нем участие.

Почти все болельщики в соцсетях одобрили результаты голосования. Как известно, под руководством Шевченко в 2019 году сборная Украины впервые в своей истории не проиграла ни одного матча за год и квалифицировалась на Евро-2020 с первого места в группе.

Ранее португальский форвард Криштиану Роналду проигнорировал церемонию вручения «Золотого мяча-2019». Футболист решил посетить в Милане награждения игроков Серии А.