Месси стал обладателем «Золотого мяча-2019», фото: скриншот

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Ракурс

Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.

Форварда каталонской «Барселоны» и сборной «Аргентины» признали лучшим в мире футболистом. Он удостоился звания лучшего игрока года по версии France Football.

Аргентинец обошел по количеству голосов других конкурентов. В первой тройке также оказались нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и защитник английского «Ливерпуля» и национальной команды Нидерландов Вирджил ван Дейк. Церемония награждения состоялась в Париже.

Месси стал рекордсменом по количеству этих наград. Для аргентинца это уже шестой титул. По данному показателю он обогнал Криштиану Роналду. У португальца всего пять наград.

Сам Криштиану Роналду проигнорировал вручение «Золотого мяча-2019». Он отправился в Милан на церемонию награждения игроков Серии А.

Первым обладателем, учрежденной в этом году премии Льва Яшина, стал бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер. Его признали лучшим вратарем.

Голландец Маттейс Де Лигт из «Ювентуса» назван лучшим молодым игроком. Лучшей футболисткой признали американку Меган Рапино.

Напомним, 2 декабря в Украине назвали лучшего футболиста и тренера года. Награды получили полузащитник клуба «Шахтер» Тайсон и наставник сборной Украины Андрей Шевченко.