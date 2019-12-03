Вадим Альперин вышел из СИЗО. Фото: liga.net

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Вадим Альперин, одесский предприниматель, которого президент Владимир Зеленский окрестил «крестным отцом контрабанды» в Украине, вышел из следственного изолятора.

Как известно, 29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал до 25 января 2020 года Альперина с залогом в размере 70 млн грн. Вечером, 3 декабря, бизнесмен заявил, что уже не находится в СИЗО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы особенно приятно. Спасибо всем, кто ждал, — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, кто внес залог за Альперина.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро задержало Альперина 27 ноября, когда тот явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Уже 28 ноября САП сообщила бизнесмену подозрение. Его считают причастным к организации схемы, связанной с растаможкой импортируемых товаров на таможне по заниженным ценам, которая нанесла государству убытки на десятки миллионов гривен. Также Альперина обвиняют в предложении взятки на сумму 800 тыс. долл. сотруднику Национального антикоррупционного бюро.

Действия Альперина правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.