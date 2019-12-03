Константин Жеваго. Фото: Hubs

https://racurs.ua/n130281-jevago-arestuut-zaochno-sud-dal-dobro.html

Ракурс

Константин Жеваго, который является бывшим нардепом Верховной Рады Украины ІІІ-VIII созывов, может быть задержан. Суд удовлетворил ходатайство прокурора Генпрокуратуры об избрании меры пресечения для бывшего депутата в виде содержания под стражей.

Экс-нардеп подозревается в растрате имущества одного из украинских банков и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах. В связи с систематической неявкой на допросы Жеваго был объявлен в международный розыск и следственный судья разрешил арестовать его, сообщает пресс-служба ГПУ.

По информации «РБК-Украина», речь идет именно о Жеваго.

Данное решение суда является основанием для задержания Жеваго за пределами Украины и передачи его украинским правоохранительным органам.

Стоит напомнить, что 27 сентября 2019 года Жеваго заочно объявили о подозрении в растрате имущества одного из украинских банков на сумму 2,5 млрд грн. Досудебное расследование проводится Государственным бюро расследований под процессуальным руководством ГПУ.

Как ранее сообщал «Ракурс», ГБР объявило Жеваго в розыск после того, как бывший нардеп не явился для вручения подозрения.