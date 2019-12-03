Убийство ребенка в центре Киева: злоумышленникам объявили подозрения

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Место преступления. Фото: bbc.com
Убийство ребенка в центре Киева: злоумышленникам объявили подозренияhttps://racurs.ua/n130280-ubiystvo-rebenka-v-centre-kieva-zloumyshlennikam-obyavili-podozreniya.htmlРакурс
Убийство ребенка в Киеве произошло на перекрестке улиц Толстого и Тарасовской. Полиция объявила злоумышленникам подозрения.
Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Дата и место рассмотрения сообщат дополнительно, сообщается на странице полиции Киева в Facebook.
Для розыска злоумышленников, устроивших стрельбу в центре столицы, была инициирована спецоперация. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Задержанных подозревают в умышленном убийстве, ч. 2 ст. 115 УК Украины.
В воскресенье, 1 декабря, неизвестный стрелял в автомобиль, в котором находился бизнесмен и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев со своей семьей. Пуля попала в мальчика, который от полученных травм скончался по дороге в больницу.
Напомним, что вчера появилась информация об автомобиле Range Rover, который обстреляли в центре столицы. Он принадлежит компании «ДонУкрПроектНИИ». Эта компания является фигурантом уголовного производства в отношении финансирования терроризма на Донбассе.
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