Убийство ребенка в центре Киева: злоумышленникам объявили подозрения

Место преступления. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/n130280-ubiystvo-rebenka-v-centre-kieva-zloumyshlennikam-obyavili-podozreniya.html

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Убийство ребенка в Киеве произошло на перекрестке улиц Толстого и Тарасовской. Полиция объявила злоумышленникам подозрения.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Дата и место рассмотрения сообщат дополнительно, сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

Для розыска злоумышленников, устроивших стрельбу в центре столицы, была инициирована спецоперация. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Задержанных подозревают в умышленном убийстве, ч. 2 ст. 115 УК Украины.

В воскресенье, 1 декабря, неизвестный стрелял в автомобиль, в котором находился бизнесмен и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев со своей семьей. Пуля попала в мальчика, который от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Напомним, что вчера появилась информация об автомобиле Range Rover, который обстреляли в центре столицы. Он принадлежит компании «ДонУкрПроектНИИ». Эта компания является фигурантом уголовного производства в отношении финансирования терроризма на Донбассе.