Вбивство дитини в центрі Києва: зловмисникам оголосили підозри

Місце злочину. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/ua/n130280-vbyvstvo-dytyny-v-centri-kyieva-zlovmysnykam-ogolosyly-pidozry.html

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Вбивство дитини в Києві сталося на перехресті вулиць Толстого і Тарасівської. Поліція оголосила зловмисникам підозри.

Наразі готується клопотання до суду щодо обрання їм запобіжного заходу. Дата і місце розгляду повідомлять додатково, повідомляється на сторінці поліції Києва в Facebook.

Для розшуку зловмисників, що влаштували стрілянину у середмісті столиці, була ініційована спецоперація. Зараз з ними спілкуються оперативники та слідчі. Затриманих підозрюють в умисному вбивстві, ч. 2 ст. 115 КК України.

У неділю, 1 грудня, невідомий стріляв у автомобіль, в якому перебував бізнесмен і депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв зі своєю родиною. Куля влучила у хлопчика, який від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

Нагадаємо, що вчора з’явилася інформація про автомобіль Range Rover, який обстріляли в центрі столиці. Він належить компанії «ДонУкрПроектНІІ». Ця компанія є фігурантом кримінального провадження щодо фінансування тероризму на Донбасі.