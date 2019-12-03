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Ракурс
Місце злочину. Фото: bbc.com

Вбивство дитини в центрі Києва: зловмисникам оголосили підозри

3 гру 2019, 10:52
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Вбивство дитини в Києві сталося на перехресті вулиць Толстого і Тарасівської. Поліція оголосила зловмисникам підозри.

Наразі готується клопотання до суду щодо обрання їм запобіжного заходу. Дата і місце розгляду повідомлять додатково, повідомляється на сторінці поліції Києва в Facebook.

Для розшуку зловмисників, що влаштували стрілянину у середмісті столиці, була ініційована спецоперація. Зараз з ними спілкуються оперативники та слідчі. Затриманих підозрюють в умисному вбивстві, ч. 2 ст. 115 КК України.

У неділю, 1 грудня, невідомий стріляв у автомобіль, в якому перебував бізнесмен і депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв зі своєю родиною. Куля влучила у хлопчика, який від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

Нагадаємо, що вчора з’явилася інформація про автомобіль Range Rover, який обстріляли в центрі столиці. Він належить компанії «ДонУкрПроектНІІ». Ця компанія є фігурантом кримінального провадження щодо фінансування тероризму на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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