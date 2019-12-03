Екс-голова Інституту нацпам'яті В'ятрович приніс присягу нардепа, фото: facebook

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Ракурс

Володимир В’ятрович, екс-голова Інституту нацпам’яті, став народним депутатом Верховної Ради.

Він склав присягу у стінах українського парламенту. Про це стало відомо під час трансляції пленарного засідання.

У промові народний обранець зазначив, що присягає дотримуваись Конституції та законів України. Він виконуватиме свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників.

Присягаю на вірність Україні, — заявив В’ятрович.

Глава парламенту Дмитро Разумков оголосив про входження нардепа до фракції «Європейська солідарність».

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала народним депутатом В’ятровича у листопаді. Він став нардепом Верховної Ради поточного скликання, оскільки Наталя Бойко, наступна за списком від «Європейської солідарності» після Ірини Луценко, стала радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука.