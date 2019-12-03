В Ізраїлі виявили залишки синагоги першого століття, фото: pixabay

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Ракурс

Залишки синагоги, яка була побудована у першому столітті, виявлено на території Ізраїлю.

В поселенні Маджулі на Голанських висотах археологи провели розкопки. Про це повідомляє Jewishpress.

Будівля, як вважають дослідники, проіснувала до кінця третього століття. Співробітники університету Хайфи знайшли сегменти мозаїки. На них було зображено лапи птахів і тварин.

На думку вчених, результати досліджень дозволять зрозуміти еволюцію єврейського життя в регіоні. Експерти планують вивчити життя людей, які проживали в сільській місцевості на Голанах під час римського правління.

Наявність мозаїки, за словами експертів, може свідчити, що саме в цей період в суспільстві змінилося сприйняття синагог. Будівля могла бути навчальним центром до моменту, коли її прикрасили та перетворили в місце для молитви.

Раніше археологи знайшли у Болгарії військовий квиток давньоримського солдата. Документ видавався під час правління імператора Веспасіана в 69−79 роках н. е. Так званий військовий квиток отримували солдати-перегрини, які не були громадянами Риму, але винагороджувалися повними римськими цивільними правами після отримання цього диплому.