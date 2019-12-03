В Израиле обнаружили остатки синагоги первого века, фото: pixabay

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Ракурс

Остатки синагоги, которая была построена в первом веке, обнаружены на территории Израиля.

В поселении Маджули на Голанских высотах археологи провели раскопки. Об этом сообщает Jewishpress.

Здание, как считают исследователи, просуществовало до конца третьего века. Сотрудники университета Хайфы нашли сегменты мозаики. На них были изображены лапы птиц и животных.

По мнению ученых, результаты исследований позволят понять эволюцию еврейской жизни в регионе. Эксперты планируют изучить жизнь людей, проживавших в сельской местности на Голанах во время римского правления.

Наличие мозаики, по словам экспертов, может свидетельствовать, что именно в этот период в обществе изменилось восприятие синагог. Здание могло быть учебным центром до момента, когда ее украсили и превратили в место для молитвы.

Ранее археологи нашли в Болгарии военный билет древнеримского солдата. Документ выдавался во время правления императора Веспасиана в 69−79 годах н. е. Так называемый военный билет получали солдаты-перегрины, не были гражданами Рима, но вознаграждались полными римскими гражданскими правами после получения этого диплома.