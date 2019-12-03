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Экс-глава Института нацпамяти Вятрович принес присягу нардепа, фото: facebook
Экс-глава Института нацпамяти Вятрович принес присягу нардепаhttps://racurs.ua/n130279-eks-glava-instituta-nacpamyati-vyatrovich-prines-prisyagu-nardepa.htmlРакурс
Владимир Вятрович, экс-глава Института нацпамяти, стал народным депутатом Верховной Рады.
Он принес присягу в стенах украинского парламента. Об этом стало известно во время трансляции пленарного заседания.
В речи народный избранник поклялся соблюдать Конституцию и законы Украины. Он будет выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.
Присягаю на верность Украине, — заявил Вятрович.
Глава парламента Дмитрий Разумков объявил о вхождении нардепа во фракцию «Европейская солидарность».
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала народным депутатом Вьятровича в ноябре. Он стал нардепом Верховной Рады текущего созыва, поскольку Наталья Бойко, следующая по списку от «Европейской солидарности» после Ирины Луценко, стала советником премьер-министра Алексея Гончарука.
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