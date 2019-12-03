Экс-глава Института нацпамяти Вятрович принес присягу нардепа, фото: facebook

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Ракурс

Владимир Вятрович, экс-глава Института нацпамяти, стал народным депутатом Верховной Рады.

Он принес присягу в стенах украинского парламента. Об этом стало известно во время трансляции пленарного заседания.

В речи народный избранник поклялся соблюдать Конституцию и законы Украины. Он будет выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.

Присягаю на верность Украине, — заявил Вятрович.

Глава парламента Дмитрий Разумков объявил о вхождении нардепа во фракцию «Европейская солидарность».

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала народным депутатом Вьятровича в ноябре. Он стал нардепом Верховной Рады текущего созыва, поскольку Наталья Бойко, следующая по списку от «Европейской солидарности» после Ирины Луценко, стала советником премьер-министра Алексея Гончарука.