Жеваго заарештують заочно, суд дав добро

Костянтин Жеваго. Фото: Hubs

https://racurs.ua/ua/n130281-jevago-zaareshtuut-zaochno-sud-dav-dobro.html

Ракурс

Костянтин Жеваго, який є колишнім нардепом Верховної Ради України ІІІ-VIII скликань, може бути затриманий. Суд задовольнив клопотання прокурора Генпрокуратури України (ГПУ) про обрання запобіжного заходу для колишнього нардепа у виді тримання під вартою.

Екс-нардеп підозрюється у розтраті майна одного з українських банків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах. У зв’язку із систематичною неявкою на допити, Жеваго був оголошений у міжнародний розшук і слідчий суддя дав добро на його арешт, повідомляє прес-служба ГПУ. За інформацією «РБК-Україна» мова йде саме про Жеваго.

Дане рішення суду є підставою для затримання Жеваго за межами України та видачі його українським правоохоронним органам.

Необхідно нагадати, що 27 вересня 2019 року Жеваго було заочно оголошено про підозру у розтратах майна одного з українських банків на суму 2,5 млрд грн. Досудове розслідування проводиться Державним бюро розслідувань (ДБР) під процесуальним керівництвом ГПУ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», ДБР оголосило Жеваго у розшук після того, як колишній нардеп не з’явився для вручення підозри.