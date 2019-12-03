НАБУ устроило обыски у кума главы ГБР. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n130274-antikorrupcionnoe-buro-prishlo-s-obyskami-k-kumu-direktora-gbr-truby-smi-foto.html

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Национальное антикоррупционное бюро проводило обыск у Игоря Щербины, близкого соратника директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Игорь Щербина и еще один человек по фамилии Шевченко пытались продать закрытие уголовного производства в ГБР. Такую «услугу» они оценили в 150 тыс. долл. и уже получили 50% от суммы взятки. Об этом 3 декабря сообщило «Новое время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сейчас у Щербины и Шевченко проводят обыски. А Романа Трубу проверяют на причастность к преступлению, — пишет издание.

Как известно, Игорь Щербина в 2014—2015 годах занимал должность руководителя главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины. Тогда Роман Труба работал под руководством Щербины, был его заместителем. Тем временем издание dt.ua сообщает, что действующий глава ГБР является кумом Игоря Щербины.

Фото, которое оказалось в распоряжении НВ свидетельствует, что Щербина раздавал визитки с информацией, что он якобы является сотрудником Бюро, но это не соответствует действительности.

Напомним, недавно в Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где публикуют аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя ГБР и на которых слышно похожый на его голос. В одной аудиозаписи речь идет о том, что якобы Труба советуется с руководителем Офиса президента Андреем Богданом относительно следующего вызова в Госбюро экс-президента Петра Порошенко.