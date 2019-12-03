НАБУ влаштувало обшуки у кума глави ДБР. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n130274-antykorupciyne-buro-pryyshlo-z-obshukamy-do-kuma-dyrektora-dbr-truby-zmi-foto.html

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Національне антикорупційне бюро проводило обшук у Ігоря Щербини, близького соратника директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Ігор Щербина та ще одна особа на прізвище Шевченко намагалися продати закриття кримінального провадження у ДБР. Таку «послугу» вони оцінили в 150 тис. дол. і вже отримали 50% від суми хабара. Про це 3 грудня повідомило «Новое время» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зараз у Щербини та Шевченка проводять обшуки. А Романа Трубу перевіряють на причетність до злочину, — пише видання.

Як відомо, Ігор Щербина в 2014—2015 роках обіймав посаду керівника головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. Тоді Роман Труба працював під керівництвом Щербини, був його заступником. Тим часом видання dt.ua повідомляє, що чинний очільник ДБР є кумом Ігоря Щербини.

Фото, яке опинилося у розпорядженні НВ свідчить, що Щербина роздавав візитки з інформацією, що він нібито є співробітником Бюро, але це не відповідає дійсності.

Нагадаємо, нещодавно в Telegram з’явився анонімний канал під назвою «Трубу прорвало», де публікують аудіозаписи, зроблені нібито в кабінеті керівника ДБР і на яких чутно схожий на його голос. В одному аудіозаписі йдеться про те, що нібито Труба радиться з керівником Офісу президента Андрієм Богданом щодо наступного виклику до Держбюро екс-президента Петра Порошенка.