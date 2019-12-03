НАБУ затримало соратника директора ДБР. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n130285-dbr-i-skandaly-zelenskyy-zaklykav-perezavantajyty-buro-pislya-zatrymannya-na-habari-soratnyka-truby.html

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Національне антикорупційне бюро спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали екс-керівника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину за нібито спробу закрити справу у ДБР.

Екс-правоохоронець нібито намагався вирішити питання у ДБР щодо закриття кримінального провадження за 150 тис. дол. Щербину викрили на одержанні половини суми. Про це 3 грудня повідомляє «Слово і Діло» повідомили джерела в правоохоронних органах.

На цю інформацію вже відреагував директор Бюро Роман Труба. На власній сторінці у Telegramвін написав, що дізнався з новин про те, що НАБУ розслідує кримінальне провадження стосовно його колишнього колеги з ГПУ. Труба запевнив, що першим повідомив би про злочин, якби знав про спробу підкупу співробітників ДБР.

Я не знаю, чи дійсно є кримінальне провадження та чи хтось намагався заробити на ДБР. Нехай це з’ясовують колеги — до мене поки ніхто не звертався, але я повністю відкритий до роботи зі слідством. Це питання не моєї репутації, а репутації усього Державного бюро розслідувань, — йдеться у повідомленні.

Директор Бюро наголосив, що останні події навколо нього та Бюро свідчать про те, що його активно намагаються зняти з посади.

На скандал в ДБР також відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави на власній сторінці у Facebook наголосив, що необхідно перезавантажити відомство та закликав народних депутатів підтримати президентський законопроект № 2116 щодо вдосконалення діяльності ДБР і проголосувати за поправки до нього.

«Права рука» директора ДБР підозрюється в отриманні хабара розміром 150 тис. дол. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво бюро. Ця організація створювалася як незалежна й об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться, — написав Зеленський.

Нагадаємо, 3 грудня Національне антикорупційне бюро проводило обшук у Ігоря Щербини — близького соратника директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. У 2014—2015 роках Щербина обіймав посаду керівника головного слідчого управління ГПУ, Роман Труба у ті часи був його заступником. ЗМІ повідомляли, що чинний очільник ДБР є кумом Ігоря Щербини.