Уряд РФ назвав умову проведення переговорів по транзиту газу через Україну, фото: Pxhere

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Переговори щодо транзиту газу через Україну в країни Європейського Союзу можуть відбутись 5 грудня.

Російський уряд готовий брати участь у засіданні, якщо «Газпром» та «Нафтогаз» до нього зможуть підготуватись. Про це повідомляє РІА «Новости».

Міністр енергетики Росії Олександр Новак розповів журналістам, що під час тристоронніх переговорів сторони можуть домовитись про укладання нового контракту на транзит російського газу через газотранспортну систему України до Європи.

Питання в тому, що повинні опрацювати спеціалісти, — заявив російський чиновник.

Місце проведення тристоронньої зустрічі Новак не назвав.

Міністр енергетики України Олексій Оржель раніше прокоментував можливість переговорів. Він зазначив, що попередньо це відбудеться 5 грудня, але українська та європейська сторони готові провести зустріч в інший час.

Нагадаємо, 2 грудня в уряді України повідомили, що Київ домовиться з Москвою про транзит і купівлю газу, якщо росіяни сплатять борги за арбітражем. Глава Міненергетики Оржель припустив, що припинення транзиту спровокує зростання ціни газу на європейських та українському ринках.