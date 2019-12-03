Правительство РФ назвало условие проведения переговоров по транзиту газа через Украину, фото: Pxhere

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Переговоры по транзиту газа через Украину в страны Европейского Союза могут состояться 5 декабря.

Российское правительство готово участвовать в заседании, если «Газпром» и «Нафтогаз» к нему подготовятся. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр энергетики России Александр Новак рассказал журналистам, что во время трехсторонних переговоров стороны могут договориться о заключении нового контракта о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу.

Вопрос в том, что должны проработать специалисты, — заявил российский чиновник.

Место проведения трехсторонней встречи Новак не назвал.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель ранее прокомментировал возможность переговоров. Он отметил, что предварительно это состоится 5 декабря, но украинская и европейская стороны готовы провести встречу в другое время.

Напомним, 2 декабря в правительстве Украины сообщили, что Киев договорится с Москвой о транзите и покупку газа, если россияне оплатят долги за арбитражем. Глава Минэнергетики Оржель предположил, что прекращение транзита спровоцирует рост цены газа на европейских и украинском рынках.