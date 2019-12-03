IKEA. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n130286-ikea-vyydet-na-ukrainskiy-rynok-v-2020-godu-smi.html

Ракурс

IKEA по-прежнему планирует выйти на украинский рынок. Компания начнет с электронной коммерции, постепенно переходя к созданию физических магазинов. Планируется, что это произойдет весной 2020 года.

Электронная торговля от IKEA будет предлагать товары с привлекательным дизайном по ценам, которые обещают сделать максимально доступными для покупателей из Украины, передает «Интерфакс-Украина» заявление руководства компании.

Летом 2019 года от шведского ритейлера поступило заявление о запуске официального сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата, который планировали открыть в конце 2019 года. Но открытия магазина в киевском ТРЦ Ocean Mal так и не произошло. Это аргументировали задержкой строительства торгового центра.

IKEA — это европейская производственно-торговая группа компаний, которая является владельцем одной из крупнейших в мире сетей по продаже мебели и товаров для дома. Сейчас развитием сети в Украине занимается «IKEA Юго-Восточная Европа», которая отвечает за розничный бизнес компании в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

Ранее «Ракурс» сообщал, что компания IKEA занялась созданием роботизированной мебели. Работы ведутся совместно с американским стартапом Ori, который разрабатывает мебель для решение проблем, связанных с проживанием в смарт-квартирах.