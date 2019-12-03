Защита Садового подала апелляцию на решение ВАКС. Фото: ТСН

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Андрей Садовый, мэр Львова, обжаловал меру пресечения в виде 1 млн 56 тыс. 550 грн залога.

Апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда адвокаты мэра подали 2 декабря. Поскольку решение обжаловано, Садовый не будет вносить залог. Об этом заявил его адвокат Руслан Сидорович, 3 декабря, передают «Українські новини».

Апелляция подана, — цитирует издание защитника.

Ранее сообщалось, что 27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому — залог в размере 1 млн 56 тыс. 550 грн. Прокуратура просила назначить залог в размере 50 млн грн.

Напомним, правоохранители подозревают мэра Львова в злоупотреблении властью во время продажи земельного участка под индустриальный парк. В 2015 году город на открытом инвестиционном конкурсе привлек нидерландскую компанию CTP, которая заплатила за землю 54 млн грн и должна была построить индустриальный парк.

В САП отмечают, что в полицию с заявлениями о незаконном отчуждении их земли обратились более 60 человек.