Захист Садового подав апеляцію на рішення ВАКС. Фото: ТСН

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Андрій Садовий, міський голова Львова, оскаржив запобіжний захід у виді 1 млн 56 тис. 550 грн застави.

Апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду адвокати мера подали 2 грудня. Оскільки рішення оскаржене, Садовий не вноситиме заставу. Про це заявив його адвокат Руслан Сидорович, 3 грудня передають «Українські новини».

Апеляція подана, — цитує видання захисника.

Раніше повідомлялося, що 27 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому — заставу у розмірі 1 млн 56 тис. 550 грн. Прокуратура просила призначити заставу у розмірі 50 млн грн.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють мера Львова у зловживанні владою під час продажу земельної ділянки під індустріальний парк. У 2015 році місто на відкритому інвестиційному конкурсі залучило нідерландську компанію CTP, яка заплатила за землю 54 млн грн та мала збудувати індустріальний парк.

У САП зазначають, що до правоохоронців із заявами про незаконне відчуження їхньої землі звернулися понад 60 людей.