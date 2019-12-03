IKEA. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n130286-ikea-vyyde-na-ukrayinskyy-rynok-v-2020-roci-zmi.html

Ракурс

IKEA, як і раніше, планує вийти на український ринок. Компанія почне з електронної комерції, поступово переходячи до створення фізичних магазинів. Планується, що це станеться навесні 2020 року.

Електронна торгівля від IKEA пропонуватиме товари із привабливим дизайном за цінами, які обіцяють зробити максимально доступними для покупців із України, пише «Інтерфакс-Україна» із посиланням на заяву керівництва компанії.

Влітку 2019 року від шведського рітейлера надійшла заява про запуск офіційного веб-сайту для українських споживачів і наборі персоналу для роботи у першому магазині міського формату, який планували відкрити наприкінці 2019 року. Але відкриття магазину в київському ТРЦ Ocean Mal так і не відбулося. Це аргументували затримкою будівництва торговельного центру.

IKEA — це європейська виробничо-торговельна група компаній, яка є власником однієї з найбільших у світі мереж із продажу меблів і товарів для дому. Наразі розвитком мережі в Україні займається «IKEA Південно-Східна Європа», яка відповідає за роздрібний бізнес компанії у Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що компанія IKEA зайнялася створенням роботизованих меблів. Роботи ведуться спільно з американським стартапом Ori, який розробляє меблі для вирішення проблем, пов’язаних із проживанням у смарт-квартирах.