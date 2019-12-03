НАБУ. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n130292-nabu-soobschilo-podrobnosti-zaderjaniya-soratnika-truby.html

Ракурс

Игорь Щербина, который является бывшим начальником и кумом главы Госбюро расследований Романа Трубы, был задержан сегодня Национальным антикоррупционным бюро Украины. Его и еще одного задержанного, частного предпринимателя в сфере строительства, подозревают в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из правоохранительных органов.

Установлено, что Щербина при посредничестве частного предпринимателя требовал от одной из киевских компаний 150 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, которое расследуется ГБР. Взятку планировали передать руководителю одного из структурных подразделений ГБР, сообщает пресс-служба НАБУ.

Щербина и предприниматель были задержаны после получения первой половины взятки в сумме 75 тыс. долл. Проводятся следственные действия, целью которых является установление всех обстоятельств совершения преступления, а также выявление причастных к нему лиц.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 27 (склонение к преступлению) и ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт задержания на взятке соратника Трубы и заявил о необходимости «перезагрузки» руководства ГБР.