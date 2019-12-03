Сепаратист Владимир Цемах. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n130294-katastrofa-borta-mh17-sbu-obyavila-v-rozysk-cemaha-infografika.html

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Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта дела о крушении МН17 Владимира Цемаха.

Правоохранители подозревают пророссийского боевика в участии в террористической группе и совершении террористического акта, приведшего к гибели людей. Цемаха разыскивают, как лицо, скрывающееся от органов следствия. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел Украины.

На веб-странице указывается, что Цемах исчез 23 сентября 2019 года. Сообщается, что мера пресечения сепаратисту не избиралась.

Как известно, 7 сентября Украина передала Цемаха Российской Федерации. Произошло это в рамках обмена пленными. Впоследствии стало известно, что боевик вернулся на временно оккупированные территории Донбасса.

В 2014 году Цемах входил в состав одной из группировок террористической организации Донецкая народная республика, которая располагалась в районе города Снежное в момент сбития малайзийского «Боинга». Украинские правоохранители задержали его в конце июня 2019 года, в следственном изоляторе он провел почти два месяца.

Напомним, Нидерланды просили Киев не выдавать Цемаха России, поскольку считают его главным подозреваемым по делу катастрофы MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Тогда боевики сбили авиалайнер, в результате этого погибли почти 300 человек.