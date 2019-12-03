Митинг под НБУ: Рожкова заявила об усилении давления олигархов, фото: flickr

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Ракурс

Митинг под НБУ назван усилением давления со стороны олигархов.

С таким заявлением выступила заместитель главы финансового регулятора Екатерина Рожкова. В Facebook она рассказала подробности.

Активисты организовали пикет не только под стенами здания Национального банка. По ее словам, неподалеку мест проживания членов правления финучреждения также состоялись подобные акции.

Она недовольна, что группа неизвестных людей утром с громкоговорителями находилась возле ее дома. По словам Рожковой, ее и коллег из НБУ «поливали грязью».

Террор продолжается, — заявила она.

Финансист назвала митинги попыткой усиления давления олигархов и владельцев обанкротившихся банков на НБУ. Финрегулятор, по ее словам, пытается из них взыскать задолженность по кредитам рефинансирования. Рожкова добавила, что НБУ обратится к международному, медийному и экспертному сообществам с просьбой поддержать их в это нелегкое время.

Напомним, митинги под стенами Нацбанка в Киеве продолжаются уже в течение нескольких недель. Участники акции обвинили руководство финрегулятора в коррупционных схемах. Некоторые активисты 25 ноября пытались прорваться в здание учреждения. В митинге якобы участвовали работники с предприятий олигарха Игоря Коломойского.